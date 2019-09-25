Памфилова: Макаров и три депутата Госдумы вмешивались в муниципальные выборы

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК заявила, что депутат Законодательного собрания от "Единой России" и депутаты Государственной думы вмешивались в муниципальные выборы в Петербурге.

Памфилова заявила, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, а также три депутата Государственной думы - Евгений Марченко, Сергей Вострецов и Михаил Романов - имели "прямое вмешательство" в проведение муниципальных выборов в Петербурге.

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