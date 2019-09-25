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Муниципал

13:10

Памфилова: Макаров и три депутата Госдумы вмешивались в муниципальные выборы

фото ЗакС политика Памфилова: Макаров и три депутата Госдумы вмешивались в муниципальные выборы

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания ЦИК заявила, что депутат Законодательного собрания от "Единой России" и депутаты Государственной думы вмешивались в муниципальные выборы в Петербурге. 

Памфилова заявила, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, а также три депутата Государственной думы - Евгений Марченко,  Сергей Вострецов и Михаил Романов - имели "прямое вмешательство" в проведение муниципальных выборов в Петербурге.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:20   Жралко  
Подкармливание электората - это польза, а не вмешательство! Совсем нравственные ценности потеряли!

14:09    
Своё дело они сделали почти правильно. Теперь можно пошуметь и помахать кулаками после драки. Молодцы  !

13:26    
Вмешивались? И правильно делали! И не хрен Памфиловой целку из себя строить!

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