Памфилова: половина комиссии Горизбиркома может написать заявления об увольнении

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания 25 сентября допустила, что некоторые члены Городской избирательной комиссии могут написать заявления об уходе по собственному желанию.

Во время заседания комиссия ЦИК признала неудовлетворительной работу Горизбиркома из-за проведения муниципальных выборов в Петербурге.

Член ЦИК Александр Кинев предложил выразить недоверие лично главе ГИКа Виктору Миненко. В ответ глава Центризбиркома предложила пока отложить рассмотрение этого вопроса.

- Сейчас у комиссии и у Виктора Александровича наоборот есть возможность и обязанность сделать все возможное для оздоровления ситуации, - сказала глава ЦИК.

По мнению Памфиловой, половина действующих членов Городской избирательной комиссии, "которые уже много лет сидят [в ГИКе]", может написать заявления об уходе.

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