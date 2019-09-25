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Муниципал

13:25

Памфилова: половина комиссии Горизбиркома может написать заявления об увольнении

фото ЗакС политика Памфилова: половина комиссии Горизбиркома может написать заявления об увольнении

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время заседания 25 сентября допустила, что некоторые члены Городской избирательной комиссии могут написать заявления об уходе по собственному желанию.

Во время заседания комиссия ЦИК признала неудовлетворительной работу Горизбиркома из-за проведения муниципальных выборов в Петербурге. 

Член ЦИК Александр Кинев предложил выразить недоверие лично главе ГИКа Виктору Миненко. В ответ глава Центризбиркома предложила пока отложить рассмотрение этого вопроса.

- Сейчас у комиссии и у Виктора Александровича наоборот есть возможность и обязанность сделать все возможное для оздоровления ситуации, - сказала глава ЦИК.

По мнению Памфиловой, половина действующих членов Городской избирательной комиссии, "которые уже много лет сидят [в ГИКе]", может написать заявления об уходе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:17    
14-10 Совет тебе тот же, что и для 13-49. Какое самомнение у некоторых ! Настоящие "пикейные жилеты" Ильфа и Петрова ! Смахивает на отклонение в психике.

14:13    
А Памфилова об этом мудром мнении знает ? Обязательно должна узнать. Напиши ещё где-нибудь, а лучше пошли ей письмо.

14:10    
Памфиловой самой надо отойти от практики назначения зиц-председателей на Горизбирком: все эти гарусовы, панкевичи и миненки были пустым местом, а при руководителе-пустом месте Краснянский рулил комиссией.
Единственное исключение - недолгое руководство Пучнина.

13:49    
Да, считаю, что можно только Фесик оставить, можно и на председателя

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