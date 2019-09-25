Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:31

ЗакС утвердил в первом чтении проект корректировки бюджета Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС утвердил в первом чтении проект корректировки бюджета Петербурга

Депутаты Законодательного собрания на заседании 25 сентября приняли законопроект о внесении изменений в бюджет Петербурга на 2019 год.

Объем доходной части предложено увеличить на 37,5 млрд рублей, в том числе за счет 15,5 млрд перечисленных из федеральной казны на выкуп у застройщиков объектов социальной инфраструктуры.  

Расходную часть предложено увеличить на 26,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит будет снижен примерно на 11,2 млрд рублей и составит 40,7 млрд. По словам вице-губернатора Евгения Елина, тем самым будет сокращен объем заимствования. 

Он также отметил, что ко второму чтению в документ будет внесено большое количество поправок. В частности, по словам чиновника, городская администрация планирует предложить снизить темпы роста налогов на доходы физических лиц.

Против документа проголосовали только два депутата, еще двое воздержались. За проголосовал 41 парламентарий.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

23 сентября, 12:59 БФК одобрил проект осенней корректировки бюджета Петербурга

30 августа, 11:27 Глава КРТИ пообещал реформу петербургского метростроения в 2020 году

30 августа, 11:15 КРТИ запросил из бюджета почти 7 млрд рублей на ремонт дорог Петербурга

29 августа, 15:07 Глава комитета по промышленной политике Петербурга пообещал защищать городскую промышленность

27 августа, 14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

27 августа, 13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

27 августа, 13:24 Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание

27 августа, 12:40 Сотрудники ЗакСа скрывают от журналистов информацию "нулевых чтений" бюджета Петербурга

28 мая, 11:01 Беглов чуть не забыл поручить Елину популяризировать бюджетную политику

25 марта, 13:58 Вишневский внес в ЗакС поправку о весенней корректировке бюджета

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:19 "Репортеры без границ" встали на защиту преследуемой псковской журналистки Прокопьевой   1

18:57 Морская набережная лишилась перспективы переименования

18:21 В Архангельской области подняли прожиточный минимум для нуждающихся

17:47 Антимонопольщики пригрозили КИО и Комздраву возбуждением дела "о морге"

17:12 Из зала суда отпустили подозреваемого по делу об осквернении могил портретами чиновников

16:44 Яшин опубликовал видеообращение к сотрудникам МВД и Росгвардии   2

16:30 Охрана ЗакСа Петербурга подорожала почти на 3 млн рублей

16:02 Муниципал: "Голос" призывает ГИК через суд добиться отмены результатов выборов в 24 муниципалитетах   2

15:36 Максим Шевченко: Из-за границы финансируется не ФБК, а Кремль   4

15:11 Депутат ЗакСа Щербакова вошла в экологический совет при губернаторе Петербурга

15:06 Новый депутат ЗакСа Иткин вошел в комиссию по социальной политике

15:01 Смольному поручили следить за сносом объектов капстроительства

14:56 Районные власти Петербурга смогут составлять протоколы за несанкционированные свалки

14:47 Петербургским ветеранам ВОВ выплатят по 7000 рублей к 75-летию Победы   2

14:46 Студенту ВШЭ Егору Жукову продлили домашний арест   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru