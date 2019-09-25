ЗакС утвердил в первом чтении проект корректировки бюджета Петербурга

Депутаты Законодательного собрания на заседании 25 сентября приняли законопроект о внесении изменений в бюджет Петербурга на 2019 год.

Объем доходной части предложено увеличить на 37,5 млрд рублей, в том числе за счет 15,5 млрд перечисленных из федеральной казны на выкуп у застройщиков объектов социальной инфраструктуры.

Расходную часть предложено увеличить на 26,3 млрд рублей. Таким образом, дефицит будет снижен примерно на 11,2 млрд рублей и составит 40,7 млрд. По словам вице-губернатора Евгения Елина, тем самым будет сокращен объем заимствования.

Он также отметил, что ко второму чтению в документ будет внесено большое количество поправок. В частности, по словам чиновника, городская администрация планирует предложить снизить темпы роста налогов на доходы физических лиц.

Против документа проголосовали только два депутата, еще двое воздержались. За проголосовал 41 парламентарий.

Сергей Еремеев

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