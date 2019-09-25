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14:46

Студенту ВШЭ Егору Жукову продлили домашний арест

фото ЗакС политика Студенту ВШЭ Егору Жукову продлили домашний арест

Четверокурсника ВШЭ Егора Жукова, фигурирующего в деле о призывах к экстремизму, оставили под домашним арестом до 27 декабря, сообщил телеканал "Дождь".

Защита просила поменять меру пресечения на подписку о невыезде и предлагала залог в 1 млн рублей, но судья остался непреклонен.

В здании суда были замечены политики Дмитрий Гудков и Илья Яшин, после акции в поддержку которых и задержали Жукова.

Первоначально активист проходил по уголовной статье об организации массовых беспорядков в центре Москвы 27 июля и был отправлен в СИЗО. Но после громкого скандала, когда выяснилось, что на видеозаписи в суде был показан совершенно другой человек, ему вменили экстремистские призывы в роликах на авторском YouTube-канале и отправили под домашний арест.

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14:52    
Судья-браво! Давить надо этих прозападных гадов, пока не поздно! Суды, МВД, ФСБ, СК, да и в определённой степени, Вооружённые силы должны утроить усилия в борьбе с прозападной "пятой колонной" по защите родного Отечества, не повторив предательство силовиков конца 80-х, начала 90-х, когда они проспали СССР при национал-предателе Горбачёве!

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