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Новости

14:47

Петербургским ветеранам ВОВ выплатят по 7000 рублей к 75-летию Победы

фото ЗакС политика Петербургским ветеранам ВОВ выплатят по 7000 рублей к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Петербурге, получат в 2020 году по 7000 рублей от городских властей в честь юбилея Победы. Соответствующую инициативу, внесенную губернатором Александром Бегловым, 25 сентября единоглассно приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.

Законопроект представил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. По его словам, единовременная выплата в размере 7000 рублей полагается также блокадникам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и участникам послевоенного разминирования объектов на территории СССР.

По 4000 рублей полагается вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны. 

Выплаты в размере 3000 рублей выдадут петербуржцам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не принадлежащим к перечисленным категориям.

Финансирование расходов заложено в проект бюджета города на 2020 год.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова поддержала законопроект, но отметила, что предложенных мер недостаточно. По ее словам, необходимо как минимум увеличить суммы, а также сделать выплаты ежегодными.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:33    
настоящие УЧАСТНИКи ДАВНО ПОМЕРЛИ - земля им пухом

17:32    
Почему не по 75 тыр?

14:57    
Их осталось в живых так мало, особенно участников боевых действий во время Великой Отечественной войны, потому обязательно надо финансово им помочь! Тем более на это потребуется небольшая сумма для нашего огромного города!

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