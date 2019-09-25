Петербургским ветеранам ВОВ выплатят по 7000 рублей к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные в Петербурге, получат в 2020 году по 7000 рублей от городских властей в честь юбилея Победы. Соответствующую инициативу, внесенную губернатором Александром Бегловым, 25 сентября единоглассно приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.

Законопроект представил представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. По его словам, единовременная выплата в размере 7000 рублей полагается также блокадникам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и участникам послевоенного разминирования объектов на территории СССР.

По 4000 рублей полагается вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны.

Выплаты в размере 3000 рублей выдадут петербуржцам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не принадлежащим к перечисленным категориям.

Финансирование расходов заложено в проект бюджета города на 2020 год.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова поддержала законопроект, но отметила, что предложенных мер недостаточно. По ее словам, необходимо как минимум увеличить суммы, а также сделать выплаты ежегодными.

Сергей Еремеев

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