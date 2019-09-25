Смольному поручили следить за сносом объектов капстроительства

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 25 сентября приняли в первом чтении законопроект, по которому ответственность за прием уведомлений о планируемом сносе и о завершении сноса объектов капитального строительства ложится на плечи городской администрации.

Авторы инициативы Александр Рассудов (КПРФ) и Денис Четырбок (“Единая Россия”) указали в пояснительной записке, что по Градостроительному кодексу России уведомлять о сносе необходимо за семь рабочих дней до его начала и не позднее семи рабочих дней после его завершения.

Согласно федеральному законодательству, сообщать о сносе необходимо в органы местного самоуправления, но в петербургском законодательстве это прописано не было. По словам Рассудова, эти обязанности логичнее передать городскому правительству в силу специфики полномочий муниципалитетов Петербурга.

Сергей Еремеев

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