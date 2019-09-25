Новый депутат ЗакСа Иткин вошел в комиссию по социальной политике

Начавший работу в Заксобрании с осенней сессии депутат от ЛДПР Павел Иткин вошел в состав парламентской комиссии по социальной политике. Депутаты приняли соответствующее постановление 25 сентября.

Иткин получил мандат депутата ЗакСа летом 2019 года, после того, как его однопартиец Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям Смольного.

Вскоре стало известно, что в ЛДПР решили поручить новому депутату руководство фракцией в ЗакСе.

Сергей Еремеев

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