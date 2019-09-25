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Новости

15:36

Максим Шевченко: Из-за границы финансируется не ФБК, а Кремль

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Из-за границы финансируется не ФБК, а Кремль

Политик и публицист Максим Шевченко выразил надежду на то, что к 2021 году, ко времени выборов в Государственную думу, идея "умного голосования", предложенная Алексеем Навальным, настолько "окрепнет", что будет эффективно реализовываться по всей России.

"И поэтому власть выдумала про эти миллиарды, выдумали про финансирование из-за границы. Кто тут финансируется из-за границы? Давайте покажем пальцем, и все пальцы уткнутся в сторону Кремля и Белого дома, потому что они держат деньги за границей, их дети живут и учатся там", - воскликнул гость YouTube-канала "Спец".

Он особо подчеркнул, что члены семей представителей власти находятся за пределами России не как эмигранты, а некоторые даже имеют вид на жительство. Шевченко сравнил российских власть предержащих с "африканскими царьками, грабящими туземцев, а затем приезжающими в Париж проматывать состояния, думая, что стали частью мирового порядка".

Напомним, дело об отмывании денег представителями Фонда борьбы с коррупцией возбудили в начале сентября. По всей региональной сети штабов ФБК прошли обыски. Преступление, по мнению СК, состоит в том, что неустановленные представители Алексея Навального получили от неустановленных лиц заведомо преступные деньги и внесли их наличными на счета своей компании. Леонид Волков, главный координатор и деятельности Навального и его "кошелек", ради собственной безопасности "отсиживающийся" за границей, считает дело и основные формулировки обвинения абсурдными.

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18:06    
Мог бы и не спрашивать....Ответ будет один.
Димон много работает или просто повезло?

17:54    
В России, кто работает, тот ест! Кто хорошо работает, ест много и вкусно!!! Бедные-это в основном бездельники и тунеядцы!

17:37    
15.56
Вас тоже давно прикрыть и посадить.
Объясните, почему в такой богатой стране так много бедных людей?

15:56    
Путину давно пора прикрыть прозападные гадюшники на территории России, все эти "Эхо", "Дождь, "Новую газету", ФБК и тд, подрывающие ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ и суверенитет России, но он медлит, что-то мямлит в стиле Горбачёва...

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