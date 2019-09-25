Из зала суда отпустили подозреваемого по делу об осквернении могил портретами чиновников

На заседании Василеостровского районного суда отпустили без избрания меры пресечения Павла Иванкина, активиста общественного движения "Агит Россия", которого подозревали в осквернении могил Смоленского лютеранского кладбища 19 сентября.

Представитель обвинения просила арестовать Иванкина. Однако, достаточного количества фактов и улик, свидетельствовавших бы против фигуранта дела, собрать не удалось, передает "Медиазона".

Задержали его только за то, что, будучи модератором Telegram-канала своего движения, он опубликовал фотографии акции с кладбища, которые ему прислали анонимные пользователи мессенджера. Перфоманс состоял в том, что к надгробиям и крестам были прикреплены портреты первых лиц государства и города, а также лояльно настроенных к власти знаменитостей.