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17:12

Из зала суда отпустили подозреваемого по делу об осквернении могил портретами чиновников

фото ЗакС политика Из зала суда отпустили подозреваемого по делу об осквернении могил портретами чиновников

На заседании Василеостровского районного суда отпустили без избрания меры пресечения Павла Иванкина, активиста общественного движения "Агит Россия", которого подозревали в осквернении могил Смоленского лютеранского кладбища 19 сентября.

Представитель обвинения просила арестовать Иванкина. Однако, достаточного количества фактов и улик, свидетельствовавших бы против фигуранта дела, собрать не удалось, передает "Медиазона".

Задержали его только за то, что, будучи модератором Telegram-канала своего движения, он опубликовал фотографии акции с кладбища, которые ему прислали анонимные пользователи мессенджера. Перфоманс состоял в том, что к надгробиям и крестам были прикреплены портреты первых лиц государства и города, а также лояльно настроенных к власти знаменитостей.

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