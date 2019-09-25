В Архангельской области подняли прожиточный минимум для нуждающихся

Начиная с 2020 года увеличится законодательным образом установленный прожиточный минимум для пенсионеров и многодетных семей. И тем, и другим добавится по 700 рублей, в результате чего минимум для пенсионеров составит 10955 рублей, а для многодетных семей - 12861 рубля. Инициированное в недрах исполнительной власти, предложение было поддержано областным собранием депутатов, на чьем сайте и опубликована новейшая информация.

"При федеральном софинансировании на уровне текущего года расходы областного бюджета на установление социальной доплаты к пенсии составят около 560 млн рублей. На повышение ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка потребуется порядка 79 млн рублей", - гласят официальные данные калькуляции.

Благодаря принятым мерам, свыше 31 тысяч пенсионеров в регионе получат обязательную доплату к пенсии в размере около 3 тысяч рублей, а семьи с тремя и более детьми тоже будут получать увеличенное ежемесячное пособие.