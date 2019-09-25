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18:57

Морская набережная лишилась перспективы переименования

фото ЗакС политика Морская набережная лишилась перспективы переименования

Петербургская топонимическая комиссия отклонила предложенную ей идею о переименовании Морской набережной (Василеостровский район) в Морской бульвар, пишет специализированный портал "Канонер".

Сама инициатива родилась по той причине, что после создания намыва на берегу Финского залива и прокладки Западного скоростного диаметра в 2010-х годах с улицы стал невозможен выход к воде.

Формальных поводов, например, такого, как восстановление исторического названия, специалисты для переименования не нашли. Зато контраргументы имелись - например, историческая память о существовавшей когда-то набережной. Еще одним из приведенных комиссией устных аргументов, который стал известен изданию, состоит в том, что набережная вдали от воды - звучит загадочнее и "интереснее", чем бульвар. 

Существующий топоним появился в начале 1970-х годов, когда активно застраивались жилые кварталы на островах Васильевском и Декабристов, в непосредственной близости от открывшейся в 1979 году станции метрополитена "Приморская".

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