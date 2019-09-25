"Репортеры без границ" встали на защиту преследуемой псковской журналистки Прокопьевой

Международная организация "Репортеры без границ" опубликовала заявление, в котором выражается "потрясение" тем, как и за что преследует российское государство псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до семи лет лишения свободы. Приравнивание ее беспристрастного анализа трагического инцидента в Архангельске в 2018 году к оправданию терроризма авторы документа считают возмутительным, называя действия следователей "остервенелыми".

"Репортеры" призывают российское журналистское сообщество к координированным действиям по спасению Прокопьевой от расправы со стороны государства.

"Светлана Прокопьева всего лишь выполняла свою работу. <...> Абсурдные обвинения в её адрес трудно расценить иначе, нежели как попытку запугать журналистское сообщество России", - говорится в тексте письма.

Официальное обвинение Прокопьева получила 20 сентября. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде.

Напомним, основанием для гонений на женщину стал ее радиоэфир на "Эхе Москвы во Пскове" осенью 2018 года, в котором она по горячим следам теракта у стен архангельского управления ФСБ попыталась изложить возможные мотивы подростка, подорвавшего самого себя.

Зимой нынешнего года дома и на работе у журналистки проводились обыски. В июле Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов Финмониторинга, а личные счета заморозили.