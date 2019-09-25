Военный пенсионер Иванов стал новым главой МО «Горелово»

Муниципальный совет МО «Горелово» шестого созыва на первом заседание избрал своим главой единоросса Дмитрий Иванова, сообщила газета «Горелово».

Военный пенсионер Иванов ранее работал главой местной администрации. В муниципальных выборах он раньше не участвовал.

Экс-глава муниципалитета Владимир Трофимов на новый депутатский срок не выдвигался.

В шестой созыв совета МО «Горелово» прошли по четыре представителя от КПРФ и «Единой России», а также одна эсерка и одна самовыдвиженка.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.