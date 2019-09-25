Из стен изолятора Шестун готовит к выпуску второй том разоблачительной книги

Обвиняемый в крупном мошенничестве бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун закончил работу над книгой "Непокорный арестант-2". Как сообщила ЗАКС.Ру его группа поддержки, книга, как и ее первый том, обещает стать политическим бестселлером и даже превзойти ее по степени сенсационности. В настоящее время с ней работают редакторы и корректоры.

Обещается, что читателя ждет множество компрометирующих сведений, которые раньше Шестун держал при себе - о тех государственных служащих, бизнесменов и бандитов, с которыми ему приходилось иметь дело в ходе своей оборвавшейся карьеры.

В главах будут подробно описаны "стрелки", "наезды" и разного рода "отжим" денег с упоминанием реальных имен и фамилий. Как фальсифицировались выборы в Подмосковье, в новой книге тоже описано.

Если Шестуну позволит здоровье, он напишет третий том, сообщают его сторонники.

Обвиняемый в махинациях с земельными участками, бывший чиновник своей вины не признает и считает свое преследование политической расправой за поддержку уличных "антимусорных" протестов. Время от времени голодающий подследственный испытывает серьезные проблемы со здоровьем.