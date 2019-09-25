“Командир всегда прав”: Депутатам ЗакСа представили новое правительство Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о формировании нового правительства Петербурга. Глава города объявил об этом на заседании Заксобрания 25 сентября, сразу после того как депутаты одобрили продление полномочий действующих вице-губернаторов. Процесс согласования прошел спокойно. Желавших задать вопросы чиновникам оказалось немного, а критиковавших работу заместителей Беглова оппозиционеров в ответ ругали депутаты-единороссы. Дошло до того, что парламентарий Юрий Гладунов призвал коллег “не форшмачить” команду градоначальника, а Игорь Высоцкий назвал губернатора своим командиром.

Согласование десятерых кандидатур на должности вице-губернаторов стало главным событием состоявшегося 25 сентября заседания Заксобрания. Все кандидаты и так давно знакомы депутатам: шесть человек пришли на работу в Смольный в январе 2019 года, а четверо были заместителями еще Георгия Полтавченко. Тем не менее, процесс парламентского одобрения - прекрасная возможность поговорить с чиновниками об актуальных городских проблемах.

Воспользовались ей немногие. Например, у отвечающего за вопросы образования и науки Владимира Княгинина и курирующего энергетику Максима Шаскольского депутаты вообще ничего не спрашивали. Шаскольского похвалил даже лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский, который кроме “энергетического” зама поддержал только “социального” вице-губернатора Анну Митянину. Большинство остальных представленных чиновников “яблочник” нещадно критиковал. Вице-губернатору по транспортным вопросам Эдуарду Батанову, например, припомнил задержку открытия станций Фрунзенского радиуса метро, а во время обсуждения кандидатуры зама Беглова по внутренней политике Любови Совершаевой назвал прошедшие губернаторские выборы “фарсом” и заявил, что подконтрольные Смольному телеканалы перестали представлять точку зрения оппозиционеров.

Не меньше новоизбранного главу города и его команду критиковал депутат от фракции Партия Роста Максим Резник. Он вновь повторил свой январский тезис о том, что Беглов не подходит Петербургу. Во время обсуждения кандидатуры заместителя главы города по вопросам ЖКХ Николая Бондаренко депутат вспомнил про прошлогодние проблемы с уборкой снега и скептически отозвался о заверениях чиновников, что это больше не повторится.

- Все, что вы делаете сейчас, или все, что вы делали во время зимы, которая была, это была попытка свалить все на предшественников и попиариться, с лопатами побегать по городу. К уборке города это не имело всерьез никакого отношения, - заявил Резник членам правительства.

Одному из старейших членов петербургского правительства Владимиру Кириллову оппозиционер припомнил поддержку идеи присвоить петербургскому мосту имя Ахмата Кадырова. Кроме того, Резник удивился, что один и тот же человек в городе отвечает за вопросы культуры и безопасности:

- Вице-губернатор по культуре и безопасности - это так же естественно, как росгвардеец в балетной пачке.

Критика от оппозиционеров задела сразу нескольких представителей “Единой России”. Чаще других, как обычно, в защиту Беглова и его заместителей выступал депутат Андрей Анохин. Он упрекнул своих коллег в любви к авиаперелетам бизнес-классом, а Вишневского еще и в симпатиях к покойному сенатору США Джону Маккейну.

Также за время заседания слово брали депутаты, которые в принципе нечасто выступают: Юрий Гладунов, Игорь Высоцкий и Елена Рахова.

- Все знают, что толерантнее и добрее меня только Дед Мороз, - заявил с трибуны Гладунов.

Но не прошло и минуты, как он намекнул, что Резнику и Вишневскому стоит обратиться к врачу, а затем решил воспользоваться непарламентским жаргоном:

- Избрали уже губернатора. Дайте нормально поработать. Чего сейчас форшмачить?

Через некоторое время эту мысль продолжил его однопартиец, председатель организации ветеранов “Боевое братство” Игорь Высоцкий:

- В городе есть избранный командир. Он подготовил команду на благо жителей города. Есть начальник штаба Совершаева. Что вы устроили балаган? Командир всегда прав.

Депутат Рахова выступила спокойнее, заверив парламент, что Петербург в надежных руках и можно спокойно поддержать всех членов команды Беглова.

Лидер фракции Партии Роста Оксана Дмитриева с такой позицией не согласилась. Она задавала вопросы почти всем выступавшим, хотя и заявила о поддержке большинства кандидатур. Тем не менее, обращаясь к курирующему финансово-экономический блок Евгению Елину, она уточнила, что некоторым чиновникам финансового сектора стоит чаще прислушиваться к депутатам-профессионалам.

От лица представителей “Справедливой России” чаще других с вопросами к чиновникам обращался Алексей Ковалев. Он, в частности, призывал того же Елина отложить на год реформу наземного общественного транспорта, подразумевающую отмену трети коммерческих маршрутов.

Коммунистов больше всего заинтересовал “строительный” вице-губернатор Николай Линченко. Ирина Иванова добилась от него заверения, что город проведет публичные слушания по проекту планировки территории, ранее принадлежавшей заводу “Светлана”. Другой член фракции КПРФ Александр Рассудов положительно оценил личностные качества Линченко, рассказав коллегам, что чиновник, несмотря на загруженность, посетил юбилей своей бывшей классной руководительницы.

Депутаты от ЛДПР оказались самыми молчаливыми. Новый руководитель их фракции Павел Иткин только в конце обсуждения объявил о поддержке всех кандидатов.

Экс-руководитель петербургских либерал-демократов Олег Капитанов тоже был в зале заседаний. После того как церемония переутверждения вице-губернаторов была завершена Беглов представил его как нового члена городского правительства. Такой же чести удостоились председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и руководитель администрации Колпинского района Анатолий Повелий. Согласно петербургскому законодательству, губернатор обязан согласовывать с депутатами регионального парламента только кандидатуры вице-губернаторов. Одобрения парламента для назначения других членов правительства не нужно.

Капитанов руководил петербургским отделения ЛДПР и его фракцией в ЗакСе до лета 2019 года. В июне депутат заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах и начал собирать подписи мундепов для прохождения муниципального фильтра. Нужным количеством подписей с ним делиться не стали, но на тот момент врио губернатора Александр Беглов предложил ему должность председателя комитета по межнациональным отношениям. Отказываться от этого предложения Капитанов не стал, а через две с половиной недели после выборов пошел еще и на повышение.

Глава Колпинского района Анатолий Повелий давно знаком с действующим главой города. В конце девяностых - начале 2000-х он был сначала рядовым муниципальным депутатом города Зеленогорск, а затем возглавлял местный совет. Беглов в то время руководил администрацией Курортного района, к которому Зеленогорск относится. В мае 2013 года Повелия назначили первым заместителем Курортного района, а через полтора года - руководителем Колпинского района.

Руководитель комитета по внешним связям Евгений Григорьев один из самых незаметных руководителей органов исполнительной власти Петербурга. Будучи выпускников Высшей школы КГБ, большую часть своего трудовой деятельности он провел в федеральных ведомствах и госкомпаниях, в том числе Федеральной службы налоговой полиции совместно с Георгием Полтавченко. В Смольный пришел в 2014 году.

Помимо вице-губернаторов, место в региональном правительства сохранил представитель Смольного в Заксобрании Юрий Шестериков. Не попали в новый состав глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский и председатель комитета по транспорту Александр Головин.

текст: Сергей Еремеев \ фото: Михаил Масленников

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