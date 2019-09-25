Швец возглавил МО № 72

Руководителя петербургского отделения Партии Роста Павла Швеца избрали главой МО № 72 на состоявшемся 25 сентября первом заседании местного муниципального совета. Прямую трансляцию заседания вели администраторы группы «Штаб Купчино».

На заседание явились только 14 депутатов, представляющих Партию Роста. Все они отдали свои голоса Швецу.

Избирательная комиссия муниципалитета, по словам Швеца, зарегистрировала депутатов шестого созыва только 25 сентября, вскоре после заседания ЦИК, на котором поднимался вопрос о ситуации в МО № 72.

Отметим, что из 20 мест в муниципальном совете МО № 72 Партия Роста получила 15. Еще четыре мандадата досталось единороссам и один – самовыдвиженке.

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