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Муниципал

25 сентября, 20:27

Швец возглавил МО № 72

фото ЗакС политика Швец возглавил МО № 72

Руководителя петербургского отделения Партии Роста Павла Швеца избрали главой МО № 72 на состоявшемся 25 сентября первом заседании местного муниципального совета. Прямую трансляцию заседания вели администраторы группы «Штаб Купчино».

На заседание явились только 14 депутатов, представляющих Партию Роста. Все они отдали свои голоса Швецу.

Избирательная комиссия муниципалитета, по словам Швеца, зарегистрировала депутатов шестого созыва только 25 сентября, вскоре после заседания ЦИК, на котором поднимался вопрос о ситуации в МО № 72.  

Отметим, что из 20 мест в муниципальном совете МО № 72 Партия Роста получила 15. Еще четыре мандадата досталось единороссам и один – самовыдвиженке.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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25 сентября, 22:55    
21-10
А ху-ху не хо-хо? Маразматик ты наш пскрвской.

25 сентября, 21:10    
надо отменить выборы в МО 72, а также в Литейном и Смольнинском, вот будут гореть урбанистические пуканы, видно будет даже из псковской области!

25 сентября, 20:56    
Успешной работы!

25 сентября, 20:39    
Артемьев пролетел мимо должности и зарплаты?

25 сентября, 20:32    
Отличная новость! Поздравляю!

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