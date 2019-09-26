Дрозденко обновил кадровый состав администрации Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил новых председателей трех комитетов, а также поменял руководителя управделами правительства региона, передает "Мойка78".

Так, руководителем комитета по туризму наначен Евгений Чайковский, до недавнего времени занимавший пост председателя комитета по культуре. Вместо него новым главой ведомства стал Виктор Цой - экс-депутат парламента 47 региона и директор ГБУК ЛО "Выборгский объединенный музей-заповедник".

Глава комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Алексей Слепухин и управляющий делами правительства региона Дмитрий Иванов поменялись занимаемыми должностями.