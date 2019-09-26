Перед выборами в Госдуму в Кремле оценят "боеготовность" депутатов от "Единой России"

В преддверие следующих выборов в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, аппарат главы государства изучит активность действующих депутатов от "Единой России" в работе с населением и сделает выводы, оказывали ли они должную поддержку электорату, передает РБК.

Источники издания поделились, что первый этап мониторинга уже стартовал. В Кремле собираются собрать в том числе данные от внутриполитических блоков регионов о действующих депутатах. Учитываться будут такие параметры, как количество публичных мероприятий и число проведенных личных приемов граждан.

В дальнейшем к количественным показателям прибавят качественные, а именно - оценят не только число приемов граждан, но и проанализируют, с каким вопросами они обращались и были ли они в дальнейшем решены. К примеру, если депутат регулярно организует встречи с электоратом и помогает решать проблемы, это будет говорить о его действенности, значит - люди будут готовы проголосовать за него вновь.

Также предлагается включить в число критериев активности парламентариев их работу с соцсетями, например, наличие у депутата аккаунтов в соцсетях, величину его аудитории и отклики на публикации. Намерены в Кремле оценивать и упоминаемость единороссов в региональных и федеральных СМИ.

Ближе к выборам, отмечают собеседники РБК, будут проводиться комплексные социологические замеры, учитывающие поддержку населением депутата.