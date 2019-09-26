Памфилова рассказала, как надо правильно митинговать

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в беседе с РИА "Новости" заявила, что выступает категорически против проведения в любом городе несогласованных протестных мероприятий, так как граждане, отстаивающие свои гражданские интересы, по её мнению, нарушают права и свободы других людей.

"Я категорически против несанкционированных акций, поскольку, отстаивая свои права, нельзя нарушать права большого количества других людей. Надо уметь, отстаивая свои права, не оттаптываться на правах других. Очень важно учитывать специфику большого города и транспортной сети, безопасности, и других факторов: как люди живут, мешает это им или нет", - констатировала председатель ЦИК.

Ранее депутат Мосгордумы Инна Святенко предложила создать в столичном парламенте рабочую группу по совершенствованию законодательства о митингах, главной задачей которой было бы выявление и "устранение правовых неточностей и коллизий".

Памфилова уверена, что любому гражданину, желающему принять участие в несанкционированном мероприятии, важно помнить, что его действия могут повлиять на работу транспортной и социальной инфраструктуры.

"Я считаю, что это вопрос достижения компромиссов, а не просто "я захотел и пошел". Ты посмотри сначала, какие последствия могут быть. Это взаимное движение навстречу друг другу", - отметила глава Центризбиркома.

На прошедших летом несанкционированных митингах оппозиции, требовавшей допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, были задержаны около 1700 человек. После массовых акций 27 июля и 3 августа Следком возбудил дело о "массовых беспорядках", в рамках которого на данный момент на реальные сроки осуждены уже семь человек.