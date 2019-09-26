Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову

Московский городской суд перенес на 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за "вывих плеча" росгвардейцу, информирует "Дождь".

20 сентября Мосгорсуд отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде. Действовать она будет до момента вступления в силу приговора, вынесенного ему по "московскому делу".

16 сентября молодого человека приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро и к нему самому применили физическую силу. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи.

В поддержку Устинова и других фигурантов дела проходили пикеты в Москве и Петербурге. Освободить участников судебного процесса требуют представители разных профессий - журналисты, работники книжного бизнеса, артисты, музыканты, священники. За Устинова вступился даже секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.