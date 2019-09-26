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11:27

Смольный: Зарплаты петербургских бюджетников соответствуют "майским указам"

фото ЗакС политика Смольный: Зарплаты петербургских бюджетников соответствуют "майским указам"

В Смольном прошло заседание комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, во время которого председатель ведомства Валерий Москаленко известил собравшихся, что в городе на Неве за первое полугодие текущего года достигнуты 9 из 11 годовых показателей заработных плат бюджетников, определенных Владимиром Путиным в "майских указах".

Представители профильных комитетов Смольного регулярно проводят мониторинг и отчитываются о достижении показателей зарплат, определенных указами для работников сфер образования, медицины, культуры, науки, а также социальных работников.

Москаленко отметил важность достижения показателей федеральными учреждениями, находящимися в Петербурге. Напоследок он указал на необходимость подготовки соответствующих обращений к профильным министерствам.

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