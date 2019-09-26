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Новости

12:17

Власти Москвы отказались согласовывать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

фото ЗакС политика Власти Москвы отказались согласовывать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Столичная мэрия не стала согласовывать 6 октября акцию в память о жертвах советских репрессий и в поддержку политзаключенных "Бессмертный ГУЛАГ", поделился с "МБХ медиа" один из заявителей Михаил Шнейдер.

"Мы готовим жалобу в суд. Я надеюсь, что сегодня наши юристы эту жалобу подготовят, мы ее оформим, подпишем и передадим в суд. Кроме того, на шестое число мы собираемся сегодня подать уведомление на массовый пикет около стены скорби, где должна была закончиться демонстрация", - рассказал Шнейдер.

Поводом для отказа послужило то обстоятельство, что в заявке не были указаны способы обеспечения общественного порядка и медицинской помощи. Также в мэрии посчитали, что проведение акции якобы нарушит права жителей и гостей города и создаст помехи транспорту.

Активисты собирались провести "Бессмертный ГУЛАГ" 6 октября на на проспекте Академика Сахарова с предполагаемым количеством участников в одну тысячу человек. Участникам предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв сталинского террора с требованием реабилитировать жертв режима, открыть архивы карательных органов и прекратить полрепрессии в современной России.

Заявители мероприятия - зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова.

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16:48    
16:20 Ещё бы ты, Саша, не поддержал такое!  Про "массу западных" историков ты привычно лжёшь. А по существу, в начале 1954 г. в МВД СССР была составлена справка на ими Н. С. Хрущева о числе осужденных за контрреволюционные преступлении, т.е. по 58-й статье Уголовного Кодекса РСФСР и по соответствующим статьим УК других союзных республик, за период 192I-1953 гг. (документ подписали три человека —  Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко, министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов и министр юстиции СССР К.П. Горшенин).В документе говорилось, что, по имеющимся в МВД СССР данным, за период с 1921 г. по настоящее время, т.е. до начала 1954  г., за контрреволюционные преступления было осуждено Коллегией ОГПУ и тройками НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 чел., в том числе к высшей мере наказания  — 642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже — 2 369 220, в ссылку и высылку — 765 180 чел.

16:20    
Поддержу 15:51, так как и ФСБ, и масса западных(!!!!!!!!!!!!!!) исследователей-историков официально заявляли, что среди расстрелянных в годы так называемых репрессий, более 70% были уголовниками! Будучи в музее на Соловках 3 года назад сам поразился, что при закрытии там ГУЛАГа в 1938 году из тысячи расстрелянных более 700 были уголовниками!

16:09    
15:51 Это откуда же такая "статистика", из архивов НКВД-МГБ-КГБ? Так там писали то, что хотело увидеть руководство. Сплошь англо-германо-японо-польские шпионы.

15:51    
На одного-двух действительно незаслуженно репрессированных приходится  восемь отпетых уголовников и предателей. Но кому-то с помощью антироссийского "мемориала" на деньги госдепа хочется всех приписать в невинно осуждённые и трясти их численностью как жупелом против страны. Заодно и льготы получать от государства за тех, кого надо было не расстреливать, а за их преступления четвертовать.

15:50    
15:42 У вас порядочный только тот, кто за людоедские порядки: кто не подвывает-того сжирают.

15:42    
В заявителях мероприятия одни антироссийщики.  Ни одного порядочного.

15:41    
Конрад нагадил и тут же зассал ! Не бойся , убогий, но врать не надо.

14:20    
14:05 Карлыч, нафиг ты этой мейлсрушкой ползуешься?

14:18    
"100-летнее отставание Отечества от Запада"
Это отставание началось с ленинского переворота, устроенного на деньги Парвуса, который сами знаете кто, и немецкой разведки. Сталин пользовался старым, дореволюционным заделом и западными технологиями, успешно угробленными под чутким руководством коммунистов: Путина, Матвиенко, Медведева, Сечина, Миллера, Чубайса, Зубкова, Фрадкова, Вахистрова, Совершаевой, Беглова, Патрушева, Бортникова, Мурова и других официальных лиц и морд силовиков.

14:05   Конрад  
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