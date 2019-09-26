Экс-депутат ЗакСа Бакулин возглавил МО «Обуховский»

Бывший депутат Заксобрания Петербурга и экс-директор «Городского центра управления парковками» Владислав Бакулин стал главой муниципального образования «Обуховский», сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

Сам глава рассказал, что первое заседание совета состоялось 23 сентября. На нем присутствовало в муниципальных депутатов, шесть из которых поддержали кандидатуру Бакулина.

Бакулин был избран мундепом по спискам Партии Роста, получившей 5 из 10 мест в совете. Еще три мандата досталось самовыдвиженцам, от «Единой России» удалось избраться только двоим кандидатам.

- Ближайшие планы – объявить конкурс на должность главы местной администрации, заниматься исполнением бюджета, подготовить бюджет на следующий год, помогать жителям с решением проблем, связанных с началом отопительного сезона. Всё как обычно. Никаких революционных планов нет, - прокомментировал ЗАКС.Ру вновь избранный глава.

Бакулин уже возглавлял МО «Обуховский» в период с 2000 по 2011 год. В декабре 2011 года его избрали депутатом Заксобрания пятого созыва по спискам «Справедливой России». Позже он вошел в парламентскую группу независимых депутатов.

С апреля 2017 по апреля 2019 года Бакулин руководил ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

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