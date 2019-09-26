Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:43

Росмолодежь потратит 3 млн рублей на обучение студентов борьбе с фейковыми новостями

фото ЗакС политика Росмолодежь потратит 3 млн рублей на обучение студентов борьбе с фейковыми новостями

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) собирается потратить 3 млн рублей на обучение студентов российских вузов противодействию фейковым новостям и другим дисциплинам, информируют "Ведомости", изучившие госзакупку ведомства.

Согласно документации к тендеру, за 3 млн рублей до конца 2019 года в университетах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов будут проведены 8 научно-просветительских лекций-дискуссий "Россия и мир: понимание будущего". Среди заявленных тем - борьба с распространением лженовостей, информационные инструменты манипуляции, цифровая реальность и внешняя политика России, молодежь в контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох, международные отношения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:07    
Бороться надо не с новостями , а с их источниками - жёлтой прессой ( а иногда и с лживыми проправительственными СМИ ), закон уже есть.

12:55    
В "росмолодежи" - жулье! Обучу бесплатно. Все новости от риа ФАН и его структур, РТ, Спутник, Первый канал и канал Россия, НТВ - источники фейковых новостей.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:43 Муниципал: Победившие в МО №72 оппозиционеры убрали из зала заседаний портреты Путина и Беглова

16:26 Муниципал: Дочь депутата ЗакСа Сергеевой стала главой МО «Пискаревка»

16:15 Депутаты мурманского горсовета избрали нового мэра

15:55 Находившегося под стражей по "московскому делу" Алексея Миняйло освободили в зале суда   2

15:50 Муниципал: Депутат Вагин возглавил Петровский округ

15:25 Фонд жены Лужкова перестал раздавать деньги бедным английским семьям

15:01 Правительство выделит 10 млрд рублей на жилье федеральным чиновникам   3

14:41 Муниципал: Староста Владимирского собора стал замглавы совета МО "Город Кронштадт"

14:28 Карельскому историку Дмитриеву вновь продлили арест   3

14:20 Муниципал: Поздравившего петербурженку в годовщину теракта в метро муниципала переизбрали главой МО «Балканский»

14:06 В августе и сентябре петербургские пограничники изъяли почти 2 тонны "санкционки"

13:49 Суд оштрафовал секретаря ИКМО "Екатерингофский" на 1000 рублей   1

13:47 Муниципал: Помощник Макарова стал новым главой МО «Аптекарский остров»   5

13:36 Бюджетное финансирование ВГТРК, "Первого канала", НТВ и RT превысит 145 млрд рублей за три года   2

13:08 В возрасте 86 лет умер экс-президент Франции Жак Ширак

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru