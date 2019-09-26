Главой МО «Оккервиль» переизбрали Бондарева

Единоросс Сергей Бондарев избран на должность главы муниципального образования «Оккервиль». Решение опубликовано на сайте МО.

Бондарев возглавляя муниципалитет и в прошлом созыве, а до этого руководил местной администрацией.

Заместителем главы муниципальные депутаты избрали другого единоросса Олега Каримова.

На первом заседании совет удовлетворил просьбу избравшейся от «Справедливой России» Янины Евстафьевой о сложении депутатских полномочий. Помимо МО «Оккервиль» ей удалось избраться по округу «Светлановское». Также, по информации ГАС «Выбороы», сложил полномочия самовыдвиженец Дмитрий Данилов.

Таким образом, в совете осталось два представителя «Справедливой России». Остальные 16 мест у единороссов.