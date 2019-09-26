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13:36

Бюджетное финансирование ВГТРК, "Первого канала", НТВ и RT превысит 145 млрд рублей за три года

фото ЗакС политика Бюджетное финансирование ВГТРК, "Первого канала", НТВ и RT превысит 145 млрд рублей за три года

ВГТРК, "Первый канал", НТВ и RussiaToday в течение ближайших трех лет получат от государства субсидий на сумму, превышающую 148 млрд рублей, передает "МБХ медиа", ознакомившееся с поправками к проекту закона " О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В частности, ВГТРК будет выделено 24,2 млрд рублей в 2020 году, 21,4 млрд рублей - в 2021 году и 21,1 млрд рублей в 2022 году. Это значительно больше, чем телеканал получал ранее. Например, в прошлом году ему "досталось" 19,9 млрд рублей.

Субсидия автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (телеканал RT) предусмотрена в объеме 23 млрд рублей на грядущий год, 18,2 млрд рублей - на 2021 год и 18,5 млрд на 2022 год.

Объем средств, которыми профинансируют деятельность "Первого канала", телекомпании НТВ, телерадиокомпании "Петербург", "Карусель", "ТВ Центра" и "Национального спортивного телеканала", в 2020 году увеличится на 7,3 млрд рублей, а в 2021/2022 - на 7,2 млрд рублей.

МИА "Россия сегодня" удостоится 7,5 млрд рублей в 2020 году, а в следующих двух - по 6,8 млрд рублей.

Телеканалу Министерства обороны "Звезда" положена субсидия в 2 млрд рублей ежегодно.

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16:42    
Вот это ... Есть предложение. Всех их сократить, а чтобы деньгами не раскидываться - отменить НДс - 20% который мы платим в магазинах. Мне лично не нужны они за мои налоги.

13:55   Бордунов  
145 млрд на фейк-ньюс и 3 млн на их распознование.

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