В августе и сентябре петербургские пограничники изъяли почти 2 тонны "санкционки"

На границе Петербурга и Ленинградской области за прошедшие два месяца пограничниками были изъяты почти две тонны запрещенной ко ввозу продукции животного происхождения, уведомляет пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Около 14% от изъятой продукции было уничтожено, остальное возвращено на сопредельную территорию. Средний вес изъятой клади составил 6,3 килограмма на человека.

Более всего "санкционки" изъяли традиционно на границе с Финляндией - около полутора тонн мясной и молочной продукции, а также рыбы. На границе с Эстонией запретили ко ввозу почти 80 кг. В Пулково не прошли весовой контроль 120 кг.

Согласно правилам, провозить можно до 5 килограммов продукции животного происхождения в заводской упаковке включительно.

В начале июля вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что уничтожать запрещенные продукты питания следует прекратить, в связи с чем следует проработать этот вопрос в правовом поле.

Продуктовое эмбарго на западные товары было введено в России как ответная мера на западные санкции в 2015 году. Тогда Владимир Путин подписал указ, согласно которому все запрещенные продукты должны уничтожаться.