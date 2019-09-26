Поздравившего петербурженку в годовщину теракта в метро муниципала переизбрали главой МО «Балканский»

Муниципальный совет МО «Балканский» выбрал главой муниципалитета его действующего руководителя, единоросса Савелия Лебедева, шедшего на выборы самовыдвиженцем.

Лебедев стал известен на всю Россию в апреле 2018 года, благодаря сюжету телеканала «78». Депутат, навещая в годовщину взрыва в петербургском метрополитене одну из жертв теракта, поздравил ее с именинами и сказал, что у него «тоже бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то». Позже муниципал заверил ЗАКС.Ру, что у пострадавшей действительно в тот день были именины.

Заместителем Лебедева в совете шестого созыва стала экс-председатель местной ИКМО, замглавы муниципальной администрации Ольга Андрос.

В совет МО «Балканский» попали 10 самовыдвиженцев и 8 единороссов. По одному мандату досталось «Справедливой России» и КПРФ.