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Новости

15:01

Правительство выделит 10 млрд рублей на жилье федеральным чиновникам

фото ЗакС политика Правительство выделит 10 млрд рублей на жилье федеральным чиновникам

Правительство подготовило проект корректировок бюджета на 2020-2022 годы, в которых, в частности, говорится о том, что на жилье федеральным госслужащим положена выплата субсидий в размере 9,5 млрд рублей. Информацию об этом обнаружили "Открытые медиа". Данной суммы, подсчитало издание, хватит на приобретение 300 двухкомнатных квартир в Москве при их средней рыночной стоимости 10,5 млн рублей.

Помимо прочего, согласно проекту бюджета, в указанный период времени каждый год будет также выделяться 260,6 млн рублей "на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих".

По информации Росстата, на начало 2019 года средняя зарплата федеральных чиновников составляла 126,6 тысяч рублей в месяц - сумма, в три раза превышающая среднюю по стране.

Добавим, недавно Минфин анонсировал массовое сокращение чиновничьего аппарата в России в рамках грядущей реформы госуправления.

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16:31    
В ипотеку пусть берут! Для кого сбербанк снижает ставки?

15:47    
Правильно, капитализм - не для этой сволочи.
Для путинского сброда деньги найдутся всегда.

15:35    
Федеральных чиновников надо сокращать, а квартиры для Думских сидельцев должны быть ведомственные.

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