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15:25

Фонд жены Лужкова перестал раздавать деньги бедным английским семьям

фото ЗакС политика Фонд жены Лужкова перестал раздавать деньги бедным английским семьям

Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина покинула совет попечителей благотворительной организации London’s charity, которая занимается сбором средств для малообеспеченных английских семей, пишет The Times. Место в совете она занимала в течение двух лет.

"Расставание" Батуриной с фондом произошло после того, как независимый центр финансовых расследований Finance Uncovered начал интересоваться у неё деталями гранта в размере 138 тысяч фунтов, который фонд жены бывшего столичного мэра Be Open перевёл в London’s charity на развитие образовательных программ.

Согласно данным Finance Uncovered, один из директоров фонда Батуриной ранее обвинялся в операциях по отмыванию денег. Вероятнее всего, речь идёт об адвокате Домингосе Руисе, который в 2015 году обвинялся в налоговых преступлениях и легализации преступных доходов. Следствие по делу до сих продолжается. Руис является главой фонда Be Open.

Журналисты The Times предположили, что на решение Батуриной выйти из состава попечителей London’s charity Батурину могли повлиять лондонские чиновники, которые таким образом обезопасили себя и репутацию фонда на случай возможного скандала.

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