Депутаты мурманского горсовета избрали нового мэра

Занимавшего с 2010 года пост главы администрации Мурманска Андрея Сысоева депутаты городского совета, состоящего из 30 человек, единогласно избрали на пост мэра города, передает ТАСС. Таким образом, 61-летний экс-чиновник сменил на этой должности Тамару Прямикову.

С 2010 года политическое устройство Мурманска организовано так, что мэром, по сути, является муниципал: он - главное лицо в городском совете депутатов, спикер. В свою очередь, исполнительными функциями наделен глава администрации, кем и работал Сысоев в течение последних девяти лет.

Отметим, что 8 сентября, в Единый день голосования, губернатором Мурманской области стал до того временно исполнявший обязанности главы региона Андрей Чибис. Набравший 60 процентов голосов избирателей, он объявил о грядущих перестановках в областном правительстве и вскоре к ним приступил.