Депутат Вагин возглавил Петровский округ

Заместитель председателя правления ПАО «Энергомашбанк» по работе с клиентами Дмитрий Вагин стал главой МО «Петровский округ». Об этом новоизбранный руководитель сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Вагин избрался по спискам «Единой России». Кроме него партию власти в совете представляют еще восемь выдвиженцев. Единственным неединороссом в их компании стал коммунист Юрий Гатчин, ранее представлявший КПРФ в городском Заксобрании.

Глава МО сообщил в соцсетях, что совет провел уже два собрания, на которых, в частности, сформировал постоянные депутатские комиссии и объявил конкурс на должность главы местной администрации.

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