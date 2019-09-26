Находившегося под стражей по "московскому делу" Алексея Миняйло освободили в зале суда

Алексей Миняйло, помощник незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь в ходе ее кампании, которому вменялась организация массовых беспорядков, вышел на свободу. После двух месяцев, проведенных в СИЗО, с него сняли все обвинения по тяжкой уголовной статье, передает "МБХ Медиа".

Активиста задержали 27 июля, в день жестокого разгона массовых протестов в Москве. Однако, задержали его даже не во время проведения несанкционированной акции, на которой он даже не успел побывать.

Ранее деятели культуры, обладающие всенародной известностью, опубликовали открытое обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором особое внимание уделялось именно судьбе Миняйло и недопустимости вынесения ему реального приговора.