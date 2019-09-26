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Муниципал

16:26

Дочь депутата ЗакСа Сергеевой стала главой МО «Пискаревка»

фото ЗакС политика Дочь депутата ЗакСа Сергеевой стала главой МО «Пискаревка»

Муниципальное образование «Пискаревка» возглавила дочь депутата Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Веры Сергеевой, помощница депутата ЗакСа Галины Назаровой Оксана Умнова, говорится в официальной группе муниципалитета «ВКонтакте».

Заместителем главы муниципальные депутаты избрали директора гимназии № 192 Светлану Масленникову.

Все 10 мест в совете получили представители «Единой России», в том числе депутаты прошлого созыва Владимир Абрамов, Виктория Евдокимова, Елена Николаева и бывшая глава муниципалитета Маргарита Орлинская.

Умнова уже отчиталась в соцсетях о двух объездах муниципалитета и пообещала осуществлять их каждую среду.

Отметим, что с 2005 по 2016 году МО «Пискаревка» руководила Сергева.


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