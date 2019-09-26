Жабрев продолжит руководить МО «Полюстрово»

Депутаты муниципального образования МО «Полюстрово» переизбрали своим главой единоросса Андрея Жабрева, говорится в группе муниципалитета «ВКонтакте».
На оплачиваемую должность заместителя главы вновь избрали Анну Филину. Вторым замом стала Ольга Малай. Оба депутата представляют «Единую Россию».
Всего у партии власти в совете 11 мест. «Справедливая Россия» получила 7 мандатов. Два депутата избрались самовыдвиженцами.
Напомним, на прошлых муниципальных выборах, состоявшихся в 2014 году, Жабрев получил 117% голосов.
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