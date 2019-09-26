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17:03

Смольный предложил без торгов передавать земли приютам для животных

фото ЗакС политика Смольный предложил без торгов передавать земли приютам для животных

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам 26 сентября поддержала законопроект "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не являющиеся объектами недвижимости, для размещения которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов". Документ на рассмотрение ЗакСа внес губернатор Петербурга Александр Беглов

Согласно законопроекту, власти предложили без проведения торгов передавать в аренду земли для организации приютов для животных. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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