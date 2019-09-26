На должность главы МО «Посадский» переизбрали Панова

Единоросса Юрия Панова вновь избрали главой муниципального образования «Посадский», сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете. Он руководит округом с 2002 года.

Все 10 мест в новом составе совета МО «Посадский» получили представители «Единой России», в том числе семь депутатов прошлого созыва.

Впервые депутатами стали педагог-организатор Дворец Детского Творчества Петроградского района Ксения Михайленко, главный врач поликлиники Вадим Лагойко и и.о. заведующей Централизованной библиотечной системы Петроградского района Надежда Гриценко.