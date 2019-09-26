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17:53

Экоактивистов тревожит растущая свалка в Кузьмоловском

фото ЗакС политика Экоактивистов тревожит растущая свалка в Кузьмоловском

В поселке городского типа Кузьмоловский, расположенном на территории Всеволожского района Ленобласти, ширится свалка на пустыре, на которую регулярно сбрасывают промышленные отходы, сообщают экоактивисты из общественной организации "Зеленый фронт". Некоторый мусор представляет класс повышенной опасности: это покрышки, бочки и канистры из-под керосина, бензина и прочих легковоспламеняющихся жидкостей.

"Примечательно, что размещение отходов ведется вблизи двух крупных свалок, прямо на месте, где ранее местность была затоплена стоками из поселковой канализации. Для пресечения этой незаконной деятельности мы обратились в надзорные ведомства", - отметил рукокодитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

"Выйти" на проблему удалось благодаря объявлению в интернете, в тексте которого предлагается платное размещение мусора на этой местности. Расценки - от 2500 до 5000 рублей. Услугу "принимающая сторона", если верить объявлению, готова предоставлять круглосуточно.

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Фотография: "Зеленый фронт"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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