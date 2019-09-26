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18:17

Чиновники Смольного погостят на Кипре и за 8 млн рублей разовьют с ним культурные связи

фото ЗакС политика Чиновники Смольного погостят на Кипре и за 8 млн рублей разовьют с ним культурные связи

На сайте госзакупок появилась новая страница: чиновники петербургского правительства ищут подрядчика для того, чтобы съездить на пять дней в кипрский город Лимассол. Максимальная (начальная) цена контракта - 8 млн рублей. Смысл мероприятия, как заявлено в техническом задании, состоит в "развитии культурных связей" с островным государством.

В состав делегации войдут восемь госслужащих, чье проживание в сумме обойдется городскому бюджету в 483 тысяч рублей. Организация фотовыставки, посвященной блокадному Ленинграду, демонстрация двух кинолент и выступление некоего "советского и российского рок-музыканта" потребуют 1,7 млн из казны. Как сообщает издание Znak.com, петербургская администрация оставила в секрете имя музыканта, стоящего столь дорого, прямо отказавшись отвечать на вопрос.

Напомним, что в августе стало известно о намерениях петербургского правительства устроить гала-концерт за 15 млн рублей в кубинской столице Гаване, намеченный на ноябрь. Из этой суммы не менее 6 млн планируется потратить на российских артистов балета. При этом, из документации не возникает ясности, перед какими именно гостями будет проводиться шоу в честь 500-летия основания Гаваны.

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