В МО № 65 поменялся замглавы

У главы муниципального образования МО № 65 Александра Белова будет новый заместитель. Депутаты выбрали на эту должность юриста городской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Екатерину Волхонскую. При этом самому Белову полномочия продлили.

Решения первого заседания нового состава местного совета опубликовали на сайте муниципалитета. Ранее должность замглавы занимал Виктор Кушниров. В шестом созыве он остался рядовым депутатом.

Большинство мест в совете досталось единороссам, также туда удалось избраться представителям ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженцам.

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