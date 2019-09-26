На новгородского "яблочного" депутата совершили нападение

У здания Новгородской администрации на депутата городской думы от "Яблока" Анну Черепанову напал неизвестный человек, швырнувший в нее изрядным количеством некоего порошка белого цвета и тут же скрывшийся, сообщает издание "Север.Реалии".

"Его нападение я связываю с моей депутатской и политической деятельностью. Потому что сейчас я в статусе не только депутата думы Великого Новгорода, но и кандидата в депутаты Госдумы. У этого человека могло быть все, что угодно в руках", - прокомментировала инцидент женщина.

После случившегося она обратилась в полицию. Черепановой удалось добиться того, что порошок взяли на экспертизу. О том, представителю какой из групп интересов было выгодно имевшее место 26 сентября происшествие, у нее пока нет четкого представления. Депутату кажется, что ее оппозиционная и правозащитная деятельность мешает многим людям в регионе.