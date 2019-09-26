Дмитриева: У Партии Роста должно быть в два раза больше мандатов

Депутат Законодательного собрания от Партии Роста Оксана Дмитриева заявила, что по итогам муниципальных выборов у партии должно было быть около 90 мандатов муниципальных депутатов. Об этом Дмитриева сообщила 26 сентября во время пресс-конференции, посвящённой результатам выборов.

- Мы оцениваем, что реальное количество мандатов должно было быть в два раза больше [чем сейчас]. Но, если сравнивать ситуацию 2014 года, когда украли 90%, то прогресс определённый есть, - заявила Дмитриева.

По её мнению, на муниципальных выборах в 2019 году у Партии Роста украли 50% голосов.

По итогам выборов в муниципальные советы прошли 42 депутата от Партии Роста.

Елена Владыкина

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