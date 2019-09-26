Невзоров порассуждал о бросании бумажных стаканчиков в ОМОН

Публицист Александр Невзоров иронично сожалеет о том, что власть заставляет президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова "говорить глупости" на камеру о том, что якобы в США на демонстрации за брошенный бумажный стаканчик в сторону полиции можно получить пулю в голову. Это, по мнению мэтра отечественной журналистики, либо незнание, либо сознательное искажение действительности.

В российской же реальности, при всех ее несправедливостях, полагает публицист, власти было бы даже выгодно позволять гражданам выпускать пар столь безобидным образом.

"После стыренных властью и её опричниками триллионов, после дурацких, бессмысленных войн, деградации и других шубохранилищ, в общем, один паршивый стаканчик – это сущие пустяки. Вот народу и власти надо как-то с пониманием относиться к мелким шалостям друг друга и по этому поводу не затевать лишней бузы", - заметил он в эфире "Эха Москвы".

Но, если Кремль все же озабочен примерами из американской жизни, то, рассудил Невзоров, пули в демонстрантов еще как-то можно было бы оправдать. Для этого нужно, чтобы российский уровень жизни хоть сколько-нибудь походил на уровень жизни страны-оппонента. Пока же, с его точки зрения, об этом нечего и заикаться.

"Кто, собственно, мешает Кремлю создать такое же государство, как США? С такой же социалкой, с такими же дорогами, с такими же финансами, медициной. Вот сделайте рубль по 66 долларов – и стреляйте в лоб кому хотите, ребята, на самом деле", - полагает политический обозреватель.

Одним из символов преследования московских протестующих нынешним летом стал брошенный активистом Сергеем Абаничевым в сторону агрессивно себя ведущих омоновцев бумажный стаканчик. За это он угодил в СИЗО, откуда ему в начале сентября удалось выйти: обвинения по делу о массовых беспорядках с него сняли.