Навальный доволен итогами муниципальных выборов в Петербурге

Несмотря на то, что единороссы получили почти две трети мандатов в муниципальных советах Петербурга, инициатор так называемого "умного голосования" политик Алексей Навальный отметил, что в этом году достигнут огромный прогресс и случился коренной перелом: никогда прежде в городские муниципалитеты не получалось избраться столь великому числу кандидатов не от власти.

"Рад сказать, что действительно мы довольно успешно с нашим "умным голосованием" выступили. Раньше было всего лишь 125 депутатов на весь Питер неединороссов, сейчас - 601 независимый депутат, из них 366 провело "умное голосование". Эти цифры были бы гораздо больше, если бы не фальсификации, которые просто были ну... тотальным образом осуществлены", - отметил Навальный в авторской программе.

По его предположению, федеральная власть, скорее всего, искренне недовольна тем, как проводилась муниципальная кампания в Петербурге, поскольку ждала "изящных" нарушений, а получились они грубыми, к тому же, с довольно наглыми, по мнению Навального, последующими комментариями со стороны некоторых влиятельных акторов - таких, например, как спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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