ЗакС Петербурга обновит ковры Мариинского дворца за 3,6 млн рублей

Петербургское Законодательное собрание заказывает новые ковры, элементы которых "подчёркивают помпезность и власть российских царей" или выполнены "в европейском стиле французского Барокко XVII века". Соответствующее извещение об аукционе опубликовано на сайте госзакупок 26 сентября.

Всего ЗакСу требуется 13 ковров и три разных вида дорожек. Бордовые и темно-синяя дорожки в общей сложности обойдутся бюджету в 2,8 млн рублей.

Самым дорогим среди ковров станет оливковый с элементами золотистых и кремовых цветов (5х5 метров). Он оценивается в 231 тысячу рублей.

"Элементы каймы этого коврового изделия подчёркивают помпезность и власть российских царей, откуда и произошла его задумка", - описывается в техзадании еще один необходимый предмет декора. Цена одного такого ковра с чертами "помпезности и власти" в среднем составляет 66,3 тысячи рублей. А всего их требуется три штуки.

Шесть изделий описаны в техническом задании следующим образом: "Дизайн данного ковра должен представлять собой симметричную композицию, нарисованную в европейском стиле французского Барокко XVII века. Обязательно украшение фризами, помпезными декорациями, вазонами, связанных с цветами и силуэтами животных гармонично взаимосвязанных в композициях с остальными элементами, придерживаясь основными элементами определяющий стиль Барокко". В общей сложности любовь депутатов к французскому Борокко обойдется налогоплательщикам в 244,5 тысячи рублей за шесть штук.

Еще три ковра общей стоимостью 145 тысяч рублей должны представлять собой "элитное собрание элементов". Согласно документации, это выглядит следующим образом:

В прошлом году парламент потратил на ковры более 486 тысяч рублей. На эти средства у предпринимателя Ильи Киселева были куплены восьмиугольный и овальный ковры с дорожкой. В 2017 году траты на декор были существенно больше. Тогда ЗакС заплатил за ковры 7,9 млн рублей компании "Мир".

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