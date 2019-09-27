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Новости

10:16

Директор ФБК Жданов вышел из спецприемника, отбыв 8-дневный арест

фото ЗакС политика Директор ФБК Жданов вышел из спецприемника, отбыв 8-дневный арест

Директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов покинул стены спецприемника, где находился последние восемь дней, отбывая административный арест. Событием поделился он сам у себя в Twitter.

Суд отправил Жданова в исправительное учреждение 19 сентября за нарушение правил проведения массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП). 

Санкция в отношении директора ФБК была избрана еще в августе, когда он отбывал очередной арест, однако выйдя на свободу, его в отличие от других столичных оппозиционеров не задержали повторно.

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11:42    
10:37, 10:58 Может сам побегаешь? Хотя бы с дубинкой? Или на Савушкина трендеть спокойней? Так это - пока ваши домашние птицы в Африку не намылятся, на ПМЖ.

10:58    
Да, хлеба и зрелищ!!!! У древних римлян был Колизей со львами, гладиаторами, у испанцев-коррида с быками и тд. У россиян сейчас главное зрелище не футбол с хоккеем, а совершенно справедливое мочилово правохранителями прозападных мразей, этих почитателей евромерзостей - врагов России и россиян! Потому власть сама должна как-то мобилизовывать прозападников на митинги на Сахарова, на прогулки, пробежки по Бульварному кольцу, а ОМОН же всегда готов врезать по пустоголовкам американским подстилкам...Россияне требуют зрелищ, как древние римляне с испанцами, к примеру!

10:37    
Прозападники обещали жаркую осень...Что-то всё совершенно тихо...У правоохранителей безработица, засиделись в скучных казармах, руки с дубинками затекли...Пора размять их о пустые головы идиотов-русофобов! Народ требует зрелищ!

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