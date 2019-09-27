Директор ФБК Жданов вышел из спецприемника, отбыв 8-дневный арест

Директор Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иван Жданов покинул стены спецприемника, где находился последние восемь дней, отбывая административный арест. Событием поделился он сам у себя в Twitter.

Суд отправил Жданова в исправительное учреждение 19 сентября за нарушение правил проведения массовых мероприятий (статья 20.2 КоАП).

Санкция в отношении директора ФБК была избрана еще в августе, когда он отбывал очередной арест, однако выйдя на свободу, его в отличие от других столичных оппозиционеров не задержали повторно.