Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:40

Петербургские единороссы выступили за организацию зон для принятия солнечных ванн на пляжах

фото ЗакС политика Петербургские единороссы выступили за организацию зон для принятия солнечных ванн на пляжах

Депутаты Заксобрания Петербурга от фракции "Единая Россия" Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов разработали законопроект, относящий городские пляжи к объектам благоустройства. Инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству 27 сентября.

По словам Четырбока, изменение статуса необходимо, чтобы городские власти в обязательном порядке обустроили пляжи бесплатными шезлонгами, скамейками, игровыми площадками и "специальными зонами для принятия солнечных ванн".

Также Четырбок высказался о необходимости сделать все петербургские пляжи доступными для людей с ограниченными возможностями.

Члены комитета по законодательству инициативу поддержали. Однако депутат Сергей Соловьев с сожалением отметил, что купаться в городских водоемах все равно "практически невозможно".

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:56    
Вот это идея! Пляж, как объект благоустройства супербюджетоёмкий, а работы, после ветров и штормов проверить практически будет невозможно. Воры и строительные барыги должны этих лоббистов озолотить и в попу целовать.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:41 Муниципал: Каптуровича переизбрали главой Нарвского округа

13:37 В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle   1

13:10 В Кремле пока не решили, нужно ли менять выборное законодательство   1

13:06 Муниципал: В Красном селе из двух единороссов не смогли выбрать главу муниципалитета

12:42 На смоленского депутата-коммуниста пожаловались в полицию из-за картинки с оружием   2

12:10 Архангельскому активисту назначили 400 часов обязательных работ по "дадинской" статье

11:56 Реставраторы Эрмитажа примут участие в восстановлении сирийской Пальмиры   1

11:26 Башкирские коммунальщики косят снег на трассе

10:55 Германия отдаст РФ копии документов о полумиллионе советских военнопленных

10:40 Петербургские единороссы выступили за организацию зон для принятия солнечных ванн на пляжах   1

10:26 В ЗакСе предложили оплачивать поездки родных на могилы погибших в ВОВ

10:16 Директор ФБК Жданов вышел из спецприемника, отбыв 8-дневный арест   3

9:53 СК хочет продлить домашний арест фигуранту дела о "массовых беспорядках"

9:26 Российским военным устроят бесплатный цирк   2

26 сентября, 21:07 ЗакС Петербурга обновит ковры Мариинского дворца за 3,6 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru