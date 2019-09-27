Петербургские единороссы выступили за организацию зон для принятия солнечных ванн на пляжах Депутаты Заксобрания Петербурга от фракции "Единая Россия" Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов разработали законопроект, относящий городские пляжи к объектам благоустройства. Инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству 27 сентября. По словам Четырбока, изменение статуса необходимо, чтобы городские власти в обязательном порядке обустроили пляжи бесплатными шезлонгами, скамейками, игровыми площадками и "специальными зонами для принятия солнечных ванн". Также Четырбок высказался о необходимости сделать все петербургские пляжи доступными для людей с ограниченными возможностями. Члены комитета по законодательству инициативу поддержали. Однако депутат Сергей Соловьев с сожалением отметил, что купаться в городских водоемах все равно "практически невозможно". Сергей Еремеев

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