Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:26

Башкирские коммунальщики косят снег на трассе

фото ЗакС политика Башкирские коммунальщики косят снег на трассе

В Башкортостане сотрудники коммунальных служб решили заняться сенокосом, невзирая на сильнейший снегопад. Видеозаписью с тяготами рабочего поделился у себя в Facebook местный житель Азамат Галин.

В ролике облаченный в робу коммунальщик при помощи бензинового триммера старательно косит вдоль обочины трассы траву, практически полностью покрытую слоем свежевыпавшего снега.

"Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт", - сыронизировал Галин.

Напомним, аналогичная ситуация произошла прошлогодней осенью в другом регионе России. В ноябре руководство ГУ МЧС РФ по Свердловской области отправило своих спасателей на "плановую уборку" снега в село Новоалексеевское, превентивно выдав каждому по косе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:41 Муниципал: Каптуровича переизбрали главой Нарвского округа

13:37 В Госдуме обнаружили признаки экстремизма в работе Deutsche Welle   1

13:10 В Кремле пока не решили, нужно ли менять выборное законодательство   1

13:06 Муниципал: В Красном селе из двух единороссов не смогли выбрать главу муниципалитета

12:42 На смоленского депутата-коммуниста пожаловались в полицию из-за картинки с оружием   2

12:10 Архангельскому активисту назначили 400 часов обязательных работ по "дадинской" статье

11:56 Реставраторы Эрмитажа примут участие в восстановлении сирийской Пальмиры   1

11:26 Башкирские коммунальщики косят снег на трассе

10:55 Германия отдаст РФ копии документов о полумиллионе советских военнопленных

10:40 Петербургские единороссы выступили за организацию зон для принятия солнечных ванн на пляжах   1

10:26 В ЗакСе предложили оплачивать поездки родных на могилы погибших в ВОВ

10:16 Директор ФБК Жданов вышел из спецприемника, отбыв 8-дневный арест   3

9:53 СК хочет продлить домашний арест фигуранту дела о "массовых беспорядках"

9:26 Российским военным устроят бесплатный цирк   2

26 сентября, 21:07 ЗакС Петербурга обновит ковры Мариинского дворца за 3,6 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru