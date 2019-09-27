Башкирские коммунальщики косят снег на трассе

В Башкортостане сотрудники коммунальных служб решили заняться сенокосом, невзирая на сильнейший снегопад. Видеозаписью с тяготами рабочего поделился у себя в Facebook местный житель Азамат Галин.

В ролике облаченный в робу коммунальщик при помощи бензинового триммера старательно косит вдоль обочины трассы траву, практически полностью покрытую слоем свежевыпавшего снега.

"Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт", - сыронизировал Галин.

Напомним, аналогичная ситуация произошла прошлогодней осенью в другом регионе России. В ноябре руководство ГУ МЧС РФ по Свердловской области отправило своих спасателей на "плановую уборку" снега в село Новоалексеевское, превентивно выдав каждому по косе.