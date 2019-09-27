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11:56

Реставраторы Эрмитажа примут участие в восстановлении сирийской Пальмиры

фото ЗакС политика Реставраторы Эрмитажа примут участие в восстановлении сирийской Пальмиры

Россия и Сирия договорились совместно восстанавливать разрушенные архитектурные памятники в Пальмире: соглашение об этом будет подписано уже в ноябре 2019, поделился в беседе с ТАСС директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе ХХ Российско-финского культурного форума.

Текст документа, сообщил Пиотровский, на данный момент находится на согласовании.

Ранее глава музея предположил, на восстановление музеев Пальмиры может потребоваться около двух лет. Также он  оценил работы по восстановлению древнего города в сотни миллионов долларов.

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12:40    
Пальмира-мировой шедевр, потому надо помочь сирийцам в его восстановлении, а самим закрепляться в Сирии, да и на всём Ближнем Востоке, не только авиабазой и ВМБ на Средиземноморье! Вот сейчас Путин едет в Саудовскую Аравию с визитом, а наши военные моряки готовятся к совместным учениям с ВМС Ирана, а возможно и Китая, в Оманском заливе и севере Индийского океана! Интересненько...

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