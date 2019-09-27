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Новости

12:42

На смоленского депутата-коммуниста пожаловались в полицию из-за картинки с оружием

фото ЗакС политика На смоленского депутата-коммуниста пожаловались в полицию из-за картинки с оружием

Некто пожаловался правоохранителям на содержимое страницы депутата Смоленской областной думы от КПРФ Кирилла Быстрова: анонима смутила фотография с оружием и подписью "Только трудящиеся способны все изменить". О тяготах парламентарий рассказал "МБХ медиа".

По ловам Быстрова, его хотят привлечь за экстремизм (ст. 282 УК РФ). Информацию о жалобе он узнал из соцсетей.

"Я подал как депутат областной думы запрос в правоохранительные органы. Дело в том, что [блогер] Володченков заявителем не является, он неоднократно по нам проходился, в том числе и по мне. Пока что никто не вызвал на дачу показаний, опрос или допрос", - поделился депутат.

Похожую жалобу на Быстрова уже подавали ранее, когда он был доверенным лицом экс-кандидата в президенты Павла Грудинина.

"Я у этих ребят из отдела „Э“ на карандаше. Они находят какого-то студента, еще кого-то, за тысячу рублей. Я нашел в итоге, кто подал заявление, и он его забрал. От тоже был студент, за 700 рублей его подал", - рассказал народный избранник.

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13:52    
12:53 провокатор, ну, расскажи, что именно ты предлагаешь делать с этим атрибутом?

12:53    
Оружие исторически атрибут настоящего мужчины!!! А радужный флаг всякой мрази!

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